В треугольнике CDE стороны CE и DE равны, биссектрисы CM и DH пересекаются в точке A. Докажите, что треугольник DAM = CAH
Геометрия
В треугольнике CDE стороны CE и DE равны, биссектрисы CM и DH пересекаются в точке A. Докажите, что треугольник DAM = CAH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
использованы признаки равенства треугольников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
высота правильной четырехугольной призмы равна 1 дм,а площадь боковой поверхности равна 16 квадратных дм. Найдите площадь сечения призмы, проходяще...
Геометрия
точки a и и делят окружность на две дуги, длины которых относят как 9:11. Найдите величину центрального угла, опирающегося на меньшую из дуг.
Английский язык
Translate into English Уважаемый господин Азиз! Я хотел бы обратиться к Вам по поводу места менеджера, о кото-ром я прочитал в рекламном объявлении...