В треугольнике CDE стороны CE и DE равны, биссектрисы CM и DH пересекаются в точке A. Докажите, что треугольник DAM = CAH

Геометрия

В треугольнике CDE стороны CE и DE равны, биссектрисы CM и DH пересекаются в точке A. Докажите, что треугольник DAM = CAH

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