два заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой 0,4 Н. заряды соединили и развели на прежнее расстояние. Определите силу взаимодействия после этого

Физика
два заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой 0,4 Н. заряды соединили и развели на прежнее расстояние. Определите силу взаимодействия после этого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
два заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой F1= 0,4 Н. заряды соединили и развели на прежнее расстояние R . Определите силу взаимодействия F2 после этого заряды после контакта -2q и -2q   F1=k|-8q||+4q|/R^2=0.4 F2=k|-2q||-2q|/R^2 F1/F2 =k|-8q||+4q|/R^2  / k|-2q||-2q|/R^2 F1/F2 =32/4=8 F2=F1/8=0.4/8=0,05 H Ответ сила взаимодействия F2 после этого =0,05 H
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