морфологический разбор предлога несмотря на
Русский язык
морфологический разбор предлога несмотря на
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. составной 2.производный 3.неизменяемая часть речи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Площадь поперечного сечения сухогруза на уровне воды равна 3000 м2 .Глубина осадки парохода по окончании погрузки увеличилась на 2 м .Определите ма...
Физика
в атоме водорода электрон вращается вокруг протона по круговой орбите радиусом 5.3*10^-11 м . найдите период обращения электрона его уголовую и лин...
Физика
Сила давления, действующая на поршень гидравлического пресса площадью 180 см^2 ,равна 18000 Н . Площадь меньшего поршня 4см^2 . Какая сила приложен...
Биология
у дрозофилы гены M,N и их рецессивные аллели локализованы в одной паре аутосом. Сколько и какие типы гамет образуют: а) самка с генотипом Mn||mN; б...