морфологический разбор предлога несмотря на

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морфологический разбор предлога несмотря на
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. составной 2.производный 3.неизменяемая часть речи
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