Сила давления, действующая на поршень гидравлического пресса площадью 180 см^2 ,равна 18000 Н . Площадь меньшего поршня 4см^2 . Какая сила приложена к меньшему поршню?
Физика
Сила давления, действующая на поршень гидравлического пресса площадью 180 см^2 ,равна 18000 Н . Площадь меньшего поршня 4см^2 . Какая сила приложена к меньшему поршню?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F2= S2 F2=F1*S2 ______ ________ F1 S1 S1 F2=18000H *4см2 ________________ = 400Н 180см2 как то так =)
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