Сила давления, действующая на поршень гидравлического пресса площадью 180 см^2 ,равна 18000 Н . Площадь меньшего поршня 4см^2 . Какая сила приложена к меньшему поршню?

Физика

Сила давления, действующая на поршень гидравлического пресса площадью 180 см^2 ,равна 18000 Н . Площадь меньшего поршня 4см^2 . Какая сила приложена к меньшему поршню?

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