Каким предстает перед Вами автор Д.С. Лихачев в его тексте ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ, ЗНАНИЕ...?
История
Каким предстает перед Вами автор Д.С. Лихачев в его тексте ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ, ЗНАНИЕ...?
Ответ(ы) на вопрос:
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Автор предстаёт перед нами противником преступлений против самого благородного из чувств — признательности герою, защитнику национальной свободы России, признательности русских брату-грузину, против вандализма, высказывается по поводу бережного отношения к памятникам культуры, любви к родному краю, родной культуре, родному селу или городу, уважения к истории, к людям.
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