Дана геометрическая прогрессия (cn). с1=3. с4=24.с6=96.q=2. определить количество членов прогрессии начиная с первого сумма которых равна 45
Алгебра
Дана геометрическая прогрессия (cn). с1=3. с4=24.с6=96.q=2. определить количество членов прогрессии начиная с первого сумма которых равна 45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С1 = 3, q = 2. Формула для суммы первых n членов геометрической прогрессии: Sn = C1*(1-q^n)/(1-q) 45 = 3 *(1-2^n)/(1-2) 45 = 3 *(2^n - 1)/1 45 = 3 (2^n - 1) 15 = 2^n - 1 16 = 2^n 2^4 = 2^n Окончательно n = 4 Ответ: сумма 4-х первых членов геометрической прогресии равна 45
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