сопоставьте детство толстого и горького

Гость: Гость:

В первую очередь надо сказать, что произведения Толстого и Горького "Детство" являются автобиографичными. Толстой - отличный психолог. В своей работе(а я про трилогию "Детство.Отрочество.Юность") ему важно было показать диалектику души человека. Становление характера ребенка. Он очень ярко описывает эмоции и впечатления Николеньки Артемьева( именно так он назвал своего героя), будучи сам в детстве очень впечатлительным ребёнком. Николенька - очень ранимый мальчик. Он живет с родителями и братом в большом богатом имении, в их доме всегда много гостей и детей. Детство его беззаботное. Его все любят. Он живет в атмосфере понимания и любви друг к другу. Горькому же необходимо было показать атмосферу, и вообще уклад жизни. Он рассказывает о том, как жил с матерью, но после смерти отца(кстати это тоже из его биографии: отец умер от холеры. Заразился сам Горький, будучи ребенком, но отец лечил его день и ночь - а эта болезнь неизлечима. и произошло чудо- ребенок поправился, но заболел отец и умер) его отправили жить к деду с бабушкой в Нижний(вроде). И именно здесь начинаются все "ужасы". Безаботное детство заканчивается. Дед был человек старой закалки и в воспитании детей был ужасно строг. Он устраивал провинившимся порки по субботам, однако доставалось и невинным - "для профилактики". Также он был очень скуп. По старинке избивал свою жену(бабушку главного героя). Его детство уж точно нельзя назвать беззаботным. Мало того, ребёнку очень тяжело жить, расти в таких условиях. Дядья только и ждут того, когда умрет их отец, чтобы получить наследство. Царит атмосфера ненависти друг к другу...