У кролика белая окраска шерсти рецессивная по отношению к серой, а волнистая шерсть доминирует над гладкой. Серый волнистый кролик скрещиваеться с серой гладкошерстной самкой. В потомстве получины белые волнистые кролики.Как пр...

Биология
У кролика белая окраска шерсти рецессивная по отношению к серой, а волнистая шерсть доминирует над гладкой. Серый волнистый кролик скрещиваеться с серой гладкошерстной самкой. В потомстве получины белые волнистые кролики.Как провести скрещивание дальше, что бы получить побольше белых волнистых кроликов? Как проверить чистоту линии белых волнистых кроликов из первого поколения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим (А) серая (а) белая. (В) волнистая, (в) гладкая. Родители : кролик:АаВв , самка: Аавв. Гаметы : АВ Ав аВ ав ( у самца) ; Ав ав ( у самки) При скрещивании получится : ААВв, ААвв, АаВв, Аавв, АаВв, Аавв, ааВв, аавв. Чтобы получить больше белых надо  скрешивать их с рецессивными( т.е. с белыми) по признаку - окраска шерсти., а чтобы волнистых с доминантными по признаку  вид шерсти.    Чтобы проверить чистоту линии надо скрестить их с рецессивными по всем проверяемым признакам. т.е. провести анализирующее скрещивание.    
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