У кролика белая окраска шерсти рецессивная по отношению к серой, а волнистая шерсть доминирует над гладкой. Серый волнистый кролик скрещиваеться с серой гладкошерстной самкой. В потомстве получины белые волнистые кролики.Как пр...

Гость: Гость:

обозначим (А) серая (а) белая. (В) волнистая, (в) гладкая. Родители : кролик:АаВв , самка: Аавв. Гаметы : АВ Ав аВ ав ( у самца) ; Ав ав ( у самки) При скрещивании получится : ААВв, ААвв, АаВв, Аавв, АаВв, Аавв, ааВв, аавв. Чтобы получить больше белых надо скрешивать их с рецессивными( т.е. с белыми) по признаку - окраска шерсти., а чтобы волнистых с доминантными по признаку вид шерсти. Чтобы проверить чистоту линии надо скрестить их с рецессивными по всем проверяемым признакам. т.е. провести анализирующее скрещивание.