в первой пачке было в 3 раза больше тетрадей, чем во второй.когда во вторую пачку добавили 13 тетрадей,а из первой взяли 10 тетрадей,то в двух пачках стало 87 тетрадей.сколько тетрадей было в двух пачках первоночально

Математика

в первой пачке было в 3 раза больше тетрадей, чем во второй.когда во вторую пачку добавили 13 тетрадей,а из первой взяли 10 тетрадей,то в двух пачках стало 87 тетрадей.сколько тетрадей было в двух пачках первоночально

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