в первой пачке было в 3 раза больше тетрадей, чем во второй.когда во вторую пачку добавили 13 тетрадей,а из первой взяли 10 тетрадей,то в двух пачках стало 87 тетрадей.сколько тетрадей было в двух пачках первоночально
Математика
в первой пачке было в 3 раза больше тетрадей, чем во второй.когда во вторую пачку добавили 13 тетрадей,а из первой взяли 10 тетрадей,то в двух пачках стало 87 тетрадей.сколько тетрадей было в двух пачках первоночально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала: Вторая пачка - x Первая пачка - 3x После: Вторая пачка - x+13 Первая пачка - 3x-10 Вместе - 87 Решение: (x+13)+(3x-10)=87 4x=87-13+10 4x=84 x=21 Вторая пачка - 21 тетрадей Первая тетрадь - 21*3=63 тетради Ответ: 21 и 63
Гость:
пусть х тетрадей было во второй пачке, тогда в первой 3Х Х+13-стало во второй пачке 3Х-10-стало в первой пачке Х+13+3Х-10=87 4Х=87-13+10 4Х=84 Х=21-тетрадь была во второй пачке 21*3=63-тетради было в первой пачке
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