человек нерусской национальности который внес свой вклад в развитие культуры россии
География
человек нерусской национальности который внес свой вклад в развитие культуры россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Композитор Хачатурян, например
Гость:
Артист балета Махмуд Эсамбаев. Поэт Расул Гамзатов.
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