У девочек было всего 20 канд.У Ани и Оли было 15 каран,а у Оли и Кати-12 каран.Сколько каран было у каждой девочки
Математика
У девочек было всего 20 канд.У Ани и Оли было 15 каран,а у Оли и Кати-12 каран.Сколько каран было у каждой девочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20-15=5 каран было у Кати 2)12-5=7 каран было у Оли 3)15-7=8 каран было у Ани Ответ: 5,7,8каран
Гость:
1)Сначало найдём сколько каран было у Кати: 20-15=5 2)потом каран было у Оли: 12-5=7 3) каран было у Ани :15-7=8 Ответ: 5,7,8каран было у каждой девочки... Вот и всё =)
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