У девочек было всего 20 канд.У Ани и Оли было 15 каран,а у Оли и Кати-12 каран.Сколько каран было у каждой девочки

1)20-15=5 каран было у Кати 2)12-5=7 каран было у Оли 3)15-7=8 каран было у Ани Ответ: 5,7,8каран

Гость: Гость:

1)Сначало найдём сколько каран было у Кати: 20-15=5 2)потом каран было у Оли: 12-5=7 3) каран было у Ани :15-7=8 Ответ: 5,7,8каран было у каждой девочки... Вот и всё =)