К одному концу невесомой нерастяжимой веревки, перекинутой через невесомый неподвижный блок, подвешен груз массой 10 кг. С какой силой нужно тянуть вниз за другой конец веревки, чтобы груз поднимался с ускорением 5 м/с2.
Физика
К одному концу невесомой нерастяжимой веревки, перекинутой через невесомый неподвижный блок, подвешен груз массой 10 кг. С какой силой нужно тянуть вниз за другой конец веревки, чтобы груз поднимался с ускорением 5 м/с2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На груз действует сила тяжести и сила натяжения нити (Т), которая и будет равна силе с которй надо тянуть за веревку Т=F T-mg=ma T=ma+mg=m(g+a)=10(10+2)=120 (H)
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