К одному концу невесомой нерастяжимой веревки, перекинутой через невесомый неподвижный блок, подвешен груз массой 10 кг. С какой силой нужно тянуть вниз за другой конец веревки, чтобы груз поднимался с ускорением 5 м/с2.

Физика

К одному концу невесомой нерастяжимой веревки, перекинутой через невесомый неподвижный блок, подвешен груз массой 10 кг. С какой силой нужно тянуть вниз за другой конец веревки, чтобы груз поднимался с ускорением 5 м/с2.

Автор: Гость