какая самая маленькая птичка, живущая в нашей стране, весит 4-5 г, а съедает больше килограмма
География
какая самая маленькая птичка, живущая в нашей стране, весит 4-5 г, а съедает больше килограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая маленькая наша птичка – королек – уничтожает до 10 миллионов мелких насекомых в год(или корольковая пеночка. её вес до 5 грамм)
Гость:
Самая маленькая птичка России Королек. Он весит в 6 раз меньше воробья!
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