Найдите угол ABD1 прямоугольного параллелепипеда, для которого , AB=5, AD=4, AA1=3 . Ответ дайте в градусах.

Геометрия

Найдите угол ABD1 прямоугольного параллелепипеда, для которого , AB=5, AD=4, AA1=3 . Ответ дайте в градусах.

Автор: Гость