Найдите угол ABD1 прямоугольного параллелепипеда, для которого , AB=5, AD=4, AA1=3 . Ответ дайте в градусах.
Геометрия
Найдите угол ABD1 прямоугольного параллелепипеда, для которого , AB=5, AD=4, AA1=3 . Ответ дайте в градусах.
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