факторы, влияющие на режим реки Нил и Амазонка

Українська література
факторы, влияющие на режим реки Нил и Амазонка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рельеф местности. Где Горы быстрее течет, на равнинах медленнее и снеготаяние в горах, откуда эти реки берут своё начало, сезоны тропических дождей и засухи.
Гость:
климат,рельеф местности,человеческий фактор.
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