В цистерну через две трубы налили 2,28 т бензина. Через пеовую трубу поступало 3,6 т бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8 т бензина меньше, чем через первую. Сколько времени была о...
Математика
В цистерну через две трубы налили 2,28 т бензина. Через пеовую трубу поступало 3,6 т бензина в час, и она была открыта 0,4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0,8 т бензина меньше, чем через первую. Сколько времени была открыта вторая труба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,6 х 0,4=1,44 т бензина поступило чере первую трубу. 2) 3,6-0,8=2,8 т в час скорость поступления бензина через вторую трубу. 3) 2,28-1,44=0,84 т поступило через вторую трубу. 4) 0,84:2,8=0,3 часа была открыта вторая труба. Ответ: вторая труба была открыта 0,3 час
Гость:
1) 3,6 х 0,4=1,44 т(1 труба) 2) 3,6-0,8=2,8 т/ час(v2трубы) 3) 2,28-1,44=0,84 т(2 труба) 4) 0,84:2,8=0,3 (час) Ответ:0,3
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