1. Основание пирамиды - правильный треугольник. Две боковые грани пирамиды перпендикулярны плоскости основания, а третья - наклонена к ней под углом альфа. Высота пирамиды равна H. Найти полную поверхность пирамиды. 2. Боковые ...

Геометрия
1. Основание пирамиды - правильный треугольник. Две боковые грани пирамиды перпендикулярны плоскости основания, а третья - наклонена к ней под углом альфа. Высота пирамиды равна H. Найти полную поверхность пирамиды. 2. Боковые ребра треугольной пирамиды взаимно перпендикулярны и равны. Боковая поверхность пирамиды равна S. Найти площадь основания пирамиды.
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