Найдите периметр прямоугольника, если вокруг него описана окружность радиуса 5, а его площадь равна 48.

Геометрия
Найдите периметр прямоугольника, если вокруг него описана окружность радиуса 5, а его площадь равна 48.
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