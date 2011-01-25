СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ"ПОЖАРНЫЕ СПЕШАТ НА ПОМОШЬ"
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СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ"ПОЖАРНЫЕ СПЕШАТ НА ПОМОШЬ"
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Спасатель — это звучит гордо Профессий много ярких И важных, нужных нам Только нет таких вот жарких И даже отдающих жизни там. Огонь лавиною идёт Темно от дыма, ночь Пожарный в темноту войдёт И хищный зверь отступит прочь От беды спастись не просто И стихию обуздать Бой с огнём стоит так остро Что придётся его дать Как хрупок этот мир Когда идет стихии мощь Решенье принял командир Отряд спешит на помощь Расчет пожарных в бой идёт С огнём, что стал врагом Пути решения найдёт Сомнет, зальет, наступит сапогом И хорошо бы без потерь Вернуться всем живым Открыть ключом входную дверь Привет, сказать, родным. Огонь держать на поводке Их мирный ратный труд А если вспыхнет проводка На помощь их зовут. Всем нам приятно летом В лесу костёр разжечь Мы видим радость в этом В золе картошечку испечь Огонь не дремлет он злодей Тушить его кошмар Ты вовремя костер залей И не пойдет пожар Ты береги, себя друзей Пожарных труд ты уважай Тогда не подведешь людей Спасешь дома и урожай. Профессий много ярких есть Учитель, сталевар и воспитатель Их просто всех не перечесть А для меня важней спасатель В горящий дом войти ему Привычная работа Герой он только потому Что есть обо всех ему забота Захлопнутую дверь открыть Спасти ребёнка из беды Ядерный реактор погасить Достать старушку из воды Когда наступит час иной Час грозных бурь и бед Спасатели идут стеной И бьются со стихией до побед Мы славим их нелёгкий труд Он ведь бывает всякий В народе их героями зовут С бедой они заядлые вояки Нам все профессии нужны Юрист, водитель и предприниматель Но каждый знает, как важна Профессия пожарного, приятель. Хвала и честь, им и достойной смены Они наш мир оберегать пришли Профессии важнее нет замены Мы вот искали, не нашли....
Гость:
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ"ПОЖАРНЫЕ СПЕШАТ НА ПОМОШЬ" У многих из нас в жизни случались ситуации, когда требовалась помощь экстренных служб – пожарной, скорой помощи, милиции, газовой службы. Набирая заветные 01,02,03,04, мы считаем каждую минуту, ведь от скорости прибытия этих служб порой зависит не только здоровье, но и жизни людей. А чтобы машины экстренных служб прибыли на место происшествия вовремя, необходимо, чтобы все другие транспортные средства уступали им дорогу. Эти условия оговорены в п. 3.2 Правил дорожного движения. Но как много водителей этого не делают! С целью выявления таковых и привлечения внимания к проблеме 25.01.2011 года отделом ГИБДД совместно с пожарной частью № 174 ФПС была проведена операция «Маячок». За 4 часа операции были привлечены к административной ответственности 4 водителя, которые не посчитали нужным уступить дорогу автомобилю пожарной службы. Подобные мероприятия отделом ГИБДД будут проводиться и впредь. За непредоставление преимущества автомобилям оперативных служб законодательством предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей , либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.
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