Расставь скобки и знаки действии,чтобы получилось верное равенство: 5 5 5 5 5=550
Математика
Расставь скобки и знаки действии,чтобы получилось верное равенство: 5 5 5 5 5=550
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55+55*5=550 знак*это умножение
Гость:
(55+55)*5
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