Волчонок Афоня слыл в лесной чаще настоящим франтом. Лесным жителям казалось, что одежды у Афони видимо – невидимо и он каждый день выходит в новом наряде. А на самом деле у Афони было всего три комбинезона: в розово-фиолетовую...
Математика
Волчонок Афоня слыл в лесной чаще настоящим франтом. Лесным жителям казалось, что одежды у Афони видимо – невидимо и он каждый день выходит в новом наряде. А на самом деле у Афони было всего три комбинезона: в розово-фиолетовую клеточку, синий и черный. Рубашек у Афонии было тоже три: зеленая, фиолетовая и белая. Без шляпы на улицу Афоня не выходил, хотя шляп у него было всего две: зеленая и коричневая. Сколько дней подряд Афоня может выходить в новом наряде, если считать, что замена любого элемента его наряда (хоть комбинезона, хоть рубашки, хоть шляпы) уже дают новый наряд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КОСТЮМ РУБАШКА ШЛЯПА розовый зеленая зеленая розовый фиолетовая зеленая розовый белая зеленая синий зеленая зеленая синий фиолетовая зеленая синий белая зеленая черный зеленая зеленая черный фиолетовая зеленая черный белая зеленая розовый зеленая коричневая розовый фиолетовая коричневая розовый белая коричневая синий зеленая коричневая стиний фиолетовая коричневая синий белая коричневая черный зеленая коричневая черный фиолетовая коричневая черный белая коричневая Ответ: 18 дней
Гость:
Сколько дней подряд Афоня может выходить в новом наряде, если считать, что замена любого элемента его наряда (хоть комбинезона, хоть рубашки, хоть шляпы) уже дают новый наряд? Ответ: 18 дней.
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