В читальном зале библиотеки 24 человека, средний возраст которых равен 21 году. Когда изи зала вышел один человек, средний возраст оставшихся стал равным 20 годам. Сколько лет человеку, вышедшему из зала?

Математика

В читальном зале библиотеки 24 человека, средний возраст которых равен 21 году. Когда изи зала вышел один человек, средний возраст оставшихся стал равным 20 годам. Сколько лет человеку, вышедшему из зала?

Автор: Гость