локомотив с мощностью 600вт двигаясь равномерно проходит за 20сек 200м какова его сила тяги
Физика
локомотив с мощностью 600вт двигаясь равномерно проходит за 20сек 200м какова его сила тяги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
локомотив с мощностью P=600вт двигаясь равномерно проходит за t=20сек S=200м какова его сила тяги F работа локомотива А=Р*t=600*20=12000 Дж сила тяги F=A/S=12000/200=60 H Ответ 60 H
Гость:
p=600 вт t=20 сек S=200 м решение: 1)A=Pxt=600x20=12000 Дж 2)F=A/S=12000/200=60 H Ответ: F= 60 H
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