У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки 8 см і 18 см. Знайдіть периметр трапеції
Геометрия
У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки 8 см і 18 см. Знайдіть периметр трапеції
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТС=СК і КД=ДМ как отрезки касательных ДН=18-8=10 по т Пифогора СН=24 периметр равен 2*(8+18+24)=100
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