Кареглазый глухой левша женится на голубоглазой правше с нормальным слухом. Родилась дочь левша,голубоглазая и глухая.Каковы генотипы всех членов семьи?Какова вероятность рождения кареглазого ребенка с нормальным слухом и правш...

Гость: Гость:

A - карие глаза. aa - голубые глаза. B - нормальный слух. bb - глухота. C- - правша. cc - левша. Исходя из условия, мы можем составить генотип родителей: aaBbCc x Aabbcc G: aBC, aBc, abC, abc; Abc, Abc, abc, abc. Поясню, почему такие генотипы. Нам известно, что родившаяся дочь имеет генотип ааbbcc. Следовательно, по доминантному признаку ни один из родителей не может быть гомозиготой, следовательно, они все гетерозиготы по доминантному признаку. Итак, продолжим: Возможный генотип искомого ребенка - A-B-C Построим решетку Пеннета: Abc Abc abc abc aBC AaBbCc AaBbCc aaBbCc aaBbCc aBc AaBbcc AaBbcc aaBbcc aaBbcc abC AabbCc Aabbcc aabbCc aabbCc abc Aabbcc Aabbcc aabbcc aabbcc Как мы видим, искомых комбинаций только две - AaBbCc. Следовательно, шанс рождения такого ребенка - 12.5%.