в трех книжных шкафах 545 книг. в первом шкафу книг в 5 раз больше, чем во втором, а в третьем 143 книги. сколько книг в первом шкафу?
Математика
в трех книжных шкафах 545 книг. в первом шкафу книг в 5 раз больше, чем во втором, а в третьем 143 книги. сколько книг в первом шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х книг вво втором шкафу 5х в 1 шкафу х+5х+143=545 6х+143=545 6х=545-143 6х=402 х=402:6 х=67 книг во 2 шкафу 67*5=335 книг в 1 шкафу 67+335+143=545 книг в шкафу. 1) 545-143=402 книги в 1 и 2 шкафу 2) 1+5 =6 частей книг в 1 и 2 шкафу 3)402:6=67 книг во 2 шкафу 4) 67 х 5=335 книг в 1 шкафу.
Гость:
1)545-143=402(книг) в первой и второй полке 2)1+5=6частей книг в 1 и в 2шкафу 3)402:6=67 книг в 2 шкафу 4)67*5=335книг в 1 шкафу
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