в трех книжных шкафах 545 книг. в первом шкафу книг в 5 раз больше, чем во втором, а в третьем 143 книги. сколько книг в первом шкафу?

Математика

в трех книжных шкафах 545 книг. в первом шкафу книг в 5 раз больше, чем во втором, а в третьем 143 книги. сколько книг в первом шкафу?

Автор: Гость