мини-сочинение срочно хотябы на пол листа знаете ли вы как растёт трава?
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мини-сочинение срочно хотябы на пол листа знаете ли вы как растёт трава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сочинение Знаете ли вы, как растет трава? Это очень долгий процесс. Сначало в земле очень долгое время лежит семя.Затем медленное, медленное шуршание песка, который поддается белым тонким корням.дальше она из земли тянется к небу,желая увидеть яркое солнце... В итоге всего этого она приобретает зеленоватый цвет,который помогает ей прирастись... я незнаю у меня много или мало орфографических ошибок лучше проверте... После, как настанут благоприятные условия оно прорастет, а пока оно просто лежит себе и нежится в земле. немного понежась оно собравшись с силами начинает проростать... Зародыши рестений, томившиеся долгую зиму под тяжестью снега ,начинают проростать.Из семян появляются ростки,набирая силу они пробиваются сквозь землю и тянутся к солнцу..
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