1)Дюймовочка и Мальчик-с-паьчик отправились навстречу друг другу из своих домиков. Дюймовочка ехала на улитке со скоростью 5см-мин,а Мальчик-с-пальчик скакал на кузнечике.скорость кот. в 4 раа больше корости улитки.Через 7 мин....

Математика

1)Дюймовочка и Мальчик-с-паьчик отправились навстречу друг другу из своих домиков. Дюймовочка ехала на улитке со скоростью 5см-мин,а Мальчик-с-пальчик скакал на кузнечике.скорость кот. в 4 раа больше корости улитки.Через 7 мин.они встретились. На каком расстоянии друг от друга расположены их домики? 2)Изменить задачу так,чтобы решение стало короче. Найти не один способ такого изменения

Автор: Гость