1)Дюймовочка и Мальчик-с-паьчик отправились навстречу друг другу из своих домиков. Дюймовочка ехала на улитке со скоростью 5см-мин,а Мальчик-с-пальчик скакал на кузнечике.скорость кот. в 4 раа больше корости улитки.Через 7 мин....
Математика
1)Дюймовочка и Мальчик-с-паьчик отправились навстречу друг другу из своих домиков. Дюймовочка ехала на улитке со скоростью 5см-мин,а Мальчик-с-пальчик скакал на кузнечике.скорость кот. в 4 раа больше корости улитки.Через 7 мин.они встретились. На каком расстоянии друг от друга расположены их домики? 2)Изменить задачу так,чтобы решение стало короче. Найти не один способ такого изменения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*7=35 см-расстояние Дюймовочки за 7 мин. 2)5*4=20 см-скорость кузнечика. 3)20*7=140 см-расстояние Мальчик-с-пальчика за 7 минут. 4)35+140=175 см-расстояние между домиками. Ответ:расстояние между домиками 175 см.
Гость:
7*5=35(см)проехала дюймовочка за 7 мин 35*4=140(см)проскокал мальчик спальчик 35+140=175(см)растояние между домами
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