Сочинение на тему: *Приключение капельки*

Гость: Гость:

Опишите просто круговорот воды в природе. Жила-была маленькая капелька в море...утром она превратилась в туман и поднялась высоко-высоко в небо...стала облачком...потом выпал дождь...и путешествие её закончилось - она вернулась домой в море. ну что-то в этом роде. много всего нафантазировать можно