Сочинение на тему: *Приключение капельки*
Українська література
Сочинение на тему: *Приключение капельки*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опишите просто круговорот воды в природе. Жила-была маленькая капелька в море...утром она превратилась в туман и поднялась высоко-высоко в небо...стала облачком...потом выпал дождь...и путешествие её закончилось - она вернулась домой в море. ну что-то в этом роде. много всего нафантазировать можно
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