придумайте и запишите сложноподчинённые предложения,используя данные мочетания слов.Выделите относительные местоименя(союзные слова),составьте схему каждого предложенияя. 1)...(не) подумали о том,кто... 2)...(не) видели,чей... ...
Русский язык
придумайте и запишите сложноподчинённые предложения,используя данные мочетания слов.Выделите относительные местоименя(союзные слова),составьте схему каждого предложенияя. 1)...(не) подумали о том,кто... 2)...(не) видели,чей... 3)...(не)заметили,по какой... 4)...не узнали города,в котором... 5)...(не)интересовались,сколько... и ещё одно: выпишите из любого художественного текста пять предложений с вопросительными местоименями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Они не подумали о том,кто помогал им.[_=],(кто с глаголом сказуемые) 2)Мальчик не видел,чей дом он прошел.[_=],(чей _=) 3)Люди не заметили,по какой дороге они приехали в этот город.[_=],(по какой _=) 4)Женщины не узнали города,в котором жили пару лет назад.[_=],(в котором сказуемые) 5)Дети не интересовались,сколько нужно лет для появления плодов.[_=],(сколько с глаголом сказуемое), Чего пришел? Что вы делаете? Кто тебе сказал,что так играют на деньги? Кто из вас самый смелый? Сколько тебе лет,Антипыч?
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