Во время весеннего посева за первую неделю было засеяно 3/7 пашни,а за вторую неделю 76 га.Общая площадь пашни?

Математика

Во время весеннего посева за первую неделю было засеяно 3/7 пашни,а за вторую неделю 76 га.Общая площадь пашни?

Автор: Гость