Во время весеннего посева за первую неделю было засеяно 3/7 пашни,а за вторую неделю 76 га.Общая площадь пашни?
Математика
Во время весеннего посева за первую неделю было засеяно 3/7 пашни,а за вторую неделю 76 га.Общая площадь пашни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3/7=4/7 - cоставляют 76га 76*7:4=133(га) - площадь пашни
Гость:
1) 1 ( вся пашня) - 3/7 = 4/7 = 76 га 2) 76х7:4= 133 га площадь всей пашни
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