решить систему уравнений 2(x+y)=5+x и 3(x+y)+4(5+y)=-(x+y-1)

Алгебра
решить систему уравнений 2(x+y)=5+x и 3(x+y)+4(5+y)=-(x+y-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разобьем систему на два уравнения и упростим каждое из них: а)  2(x+y)=5+x  2*x+2*y=5+x x+2*y=5. Из этого уравнения выразим Х, который подставим во второе уравнение: х=5-2*y   б) 3(x+y)+4(5+y)=-(x+y-1) 3*x+3*y+20+4*y= -x - y +1 4*x+8*y= -19   Подставляем Х ,находим y, находим Х и все    
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