решить систему уравнений 2(x+y)=5+x и 3(x+y)+4(5+y)=-(x+y-1)

Гость: Гость:

Разобьем систему на два уравнения и упростим каждое из них: а) 2(x+y)=5+x 2*x+2*y=5+x x+2*y=5. Из этого уравнения выразим Х, который подставим во второе уравнение: х=5-2*y б) 3(x+y)+4(5+y)=-(x+y-1) 3*x+3*y+20+4*y= -x - y +1 4*x+8*y= -19 Подставляем Х ,находим y, находим Х и все