Відрізок АС складає 1/4 від довжини відрізка AD.АС=25мм.Знайди довжину двох відрізків разом.
Математика
Відрізок АС складає 1/4 від довжини відрізка AD.АС=25мм.Знайди довжину двох відрізків разом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АД=АС*4=100; АС+АД=100+25=125 мм
Гость:
сначало узнаем сколько мм отрезок АД АД=АС:1/4=25х4=100мм, АС=25мм,АД=100мм.Найдем длину двух отрезков: АС+АД=100+25=125 мм=12см5мм Ответ:12см5мм
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