Відрізок АС складає 1/4 від довжини відрізка AD.АС=25мм.Знайди довжину двох відрізків разом.

Математика
Відрізок АС складає 1/4 від довжини відрізка AD.АС=25мм.Знайди довжину двох відрізків разом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АД=АС*4=100; АС+АД=100+25=125 мм
Гость:
сначало узнаем сколько мм отрезок АД   АД=АС:1/4=25х4=100мм, АС=25мм,АД=100мм.Найдем длину двух отрезков: АС+АД=100+25=125 мм=12см5мм Ответ:12см5мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
диаметр окружности 34мм.найдите длину окружности.
Ответить
Математика
ЛЫЖНИК ПРОШЁЛ 200 М. ЭТО СОСТАВИЛО ПЯТУЮ ЧАСТЬ ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ. ЧЕМУ РАВНО РАССТОЯНИЕ ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Ответить
Геометрия
правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны 18 см, пересечена плоскостью, паралельной основанию пирамиды и проходящей через середи...
Ответить
Биология
  сравните строение цветков тюльпана и розы.В чём заключается главные различия этих цветов
Ответить
Английский язык
Составить слова из букв 1.e,s,r,s,d,a 2.l,e,v,n,e,e,p,o 3.s,p,e,t,o,r 4.m,o,t,a,n,p,s 5.m,p,a,t,s
Ответить