Составить слова из букв 1.e,s,r,s,d,a 2.l,e,v,n,e,e,p,o 3.s,p,e,t,o,r 4.m,o,t,a,n,p,s 5.m,p,a,t,s
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Составить слова из букв 1.e,s,r,s,d,a 2.l,e,v,n,e,e,p,o 3.s,p,e,t,o,r 4.m,o,t,a,n,p,s 5.m,p,a,t,s
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 address 2. envelope 3.postman 4.stamp
Гость:
1) address----адрес 2) envelope----конверт 3)postman--почтальен 4)stamp---марка =)
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