твір роздум на тему не чини людям так , як не хочеш, щоб чинили тобі.

Гость: Гость:

Людина приходить у цей світ задля щастя і добра. А тому кожен із нас повинен творити лише благородні діла, щоб не завдати болю чи шкоди іншим. А тих, хто робить злі та жорстокі вчинки, засуджують. Дуже часто у житті свою про- вину потрібно спокутувати, тому необхідно задуматися над цим кожному.Гне завдаваймо шкоди іншим ,бо самі можемо опинитися у цьому становищі. "Твори добро », - каже давня мудрість. Це просто: досить робити з іншою людиною так, як ти хотів би, щоб чинили з тобою. Ти хочеш, щоб тобі робили добре, роби іншим добро.Хочеш щоб тобі говорили правду, не бреши іншим.Хочеш щоб любили, люби всім серцем.