площадь одной комнаты 12 м в квадрате и она составляет 25%площади всё квартиры.Найдите площадь всей квартиры?

Математика

площадь одной комнаты 12 м в квадрате и она составляет 25%площади всё квартиры.Найдите площадь всей квартиры?

Автор: Гость