площадь одной комнаты 12 м в квадрате и она составляет 25%площади всё квартиры.Найдите площадь всей квартиры?
Математика
площадь одной комнаты 12 м в квадрате и она составляет 25%площади всё квартиры.Найдите площадь всей квартиры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 кв.м. = 25% площади квартиры х кв.м. = 100% площади Пропорция: [latex]\frac{12}{25}=\frac{x}{100}[/latex] x = 48 (кв.м.)
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