Количество черных, красных, зеленых,фиолетовых и синих ручек в магазине относится как 7:2:4:1:6 .Сколько в магазине ручек зеленого цвета,ели черных на 65 меньше,чем всех ручек в магазине?

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Количество черных, красных, зеленых,фиолетовых и синих ручек в магазине относится как 7:2:4:1:6 .Сколько в магазине ручек зеленого цвета,ели черных на 65 меньше,чем всех ручек в магазине?

Автор: Гость