Количество черных, красных, зеленых,фиолетовых и синих ручек в магазине относится как 7:2:4:1:6 .Сколько в магазине ручек зеленого цвета,ели черных на 65 меньше,чем всех ручек в магазине?
Алгебра
Количество черных, красных, зеленых,фиолетовых и синих ручек в магазине относится как 7:2:4:1:6 .Сколько в магазине ручек зеленого цвета,ели черных на 65 меньше,чем всех ручек в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть фіолетовых - х ручек, тогда черных - 7х, красных - 2х, зеленых - 4х, сініх - 6х. із условія следует, что 7х=7х+2х+4х+х+6х-65=20х-65 => x=5. тогда зеленых 4х=5*4=20
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