чи мрієш ти побувати у цирку

Қазақ тiлi
чи мрієш ти побувати у цирку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я мрію побувати в цирку. Чому? Тому що я хочу побачити дресерованих тварин котів,левів,собак тощо.Я був не багато разів в циркую.Також я хочу побачити фокусника.побачити майстерство людей. Ось чому я хочу в цирк.
Гость:
Я хочу побувати у цирку. Цирк ляблять всі і дорослі і малі. Мені дуже подобаються жонглери й акробати.Але не одна вистава не проходить без клоуна.Клоун завжді підвищує настрій своїм розмальованим обличчям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
в какой главе записки доктора борменталя?
Ответить
Математика
сколько литров цистерна если ее высота 1,15 м , длина 1,70м , ширина 1,30 м?
Ответить
Геометрия
цилиндр описан около шара.объем шара-8см кубических.найдите объем цилиндра
Ответить
Қазақ тiлi
Склади і запиши опис рослини, яка квітує влітку(5-7речень)
Ответить
Биология
Способ распространения семян: репейника, акации, шиповника. По возможности приспосиобления каждого к распространению.
Ответить