чи мрієш ти побувати у цирку

Гость: Гость:

Я мрію побувати в цирку. Чому? Тому що я хочу побачити дресерованих тварин котів,левів,собак тощо.Я був не багато разів в циркую.Також я хочу побачити фокусника.побачити майстерство людей. Ось чому я хочу в цирк.