чи мрієш ти побувати у цирку
Қазақ тiлi
чи мрієш ти побувати у цирку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я мрію побувати в цирку. Чому? Тому що я хочу побачити дресерованих тварин котів,левів,собак тощо.Я був не багато разів в циркую.Також я хочу побачити фокусника.побачити майстерство людей. Ось чому я хочу в цирк.
Гость:
Я хочу побувати у цирку. Цирк ляблять всі і дорослі і малі. Мені дуже подобаються жонглери й акробати.Але не одна вистава не проходить без клоуна.Клоун завжді підвищує настрій своїм розмальованим обличчям.
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