цилиндр описан около шара.объем шара-8см кубических.найдите объем цилиндра
Геометрия
цилиндр описан около шара.объем шара-8см кубических.найдите объем цилиндра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём шара равен: Vш=4πr³/3 выразим радиус: r³ = 3Vш/4π Объём цилиндра: V=Sосн*H Sосн = πr² H=2r V=2πr³ V=2π*3Vш/4π = 3Vш / 2 = 3*8/2 = 12 см³
Гость:
Объём шара находится по формуле 4/3 Пи R в кубе. Имеем 8=4/3*П*R3, следовательно R3=6/П. Объём цилиндра равен Пи умноженное на радиус в квадрате и на высоту V=П * R2*H, но радиус цилиндра равен радиусу шара, а высота - диаметру, т.е. двум радиусам. Имеем V=П*R2*2R= 2*П*R3. Подставляем вместо R3 6/П, V=2*П*6/П, П сократятся и V=12 куб.см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Способ распространения семян: репейника, акации, шиповника. По возможности приспосиобления каждого к распространению.
Алгебра
В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндриче...
Английский язык