цилиндр описан около шара.объем шара-8см кубических.найдите объем цилиндра

Геометрия
цилиндр описан около шара.объем шара-8см кубических.найдите объем цилиндра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём шара равен: Vш=4πr³/3  выразим радиус: r³ = 3Vш/4π   Объём цилиндра: V=Sосн*H Sосн = πr² H=2r V=2πr³   V=2π*3Vш/4π = 3Vш / 2 = 3*8/2 = 12 см³
Гость:
Объём шара находится по формуле 4/3 Пи R в кубе. Имеем 8=4/3*П*R3, следовательно R3=6/П. Объём цилиндра равен  Пи умноженное на радиус  в квадрате  и на высоту V=П * R2*H, но радиус цилиндра равен радиусу шара, а высота - диаметру, т.е. двум радиусам. Имеем V=П*R2*2R= 2*П*R3. Подставляем вместо R3 6/П, V=2*П*6/П, П сократятся и V=12 куб.см.
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