Склади і запиши опис рослини, яка квітує влітку(5-7речень)

квітка влітку Ця квітка має багато назв цикорій дикий, сині батоги,синявка тощо.Але українці найчастіше називають її волошка. Якщо уважніше розглянути волошку,то її пелюстки схожі на краплинки безмежного неба. Я помітила, що зірвані волошки швидко в януть. Це вони сумують за небом.Тож нехай ростуть вони на безмежних полях і нивах.

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Троянда Квітка яка цвіте улітку - це троянда. Часто можна побачити цю квітку у клумбах. Коріння в неї коротке коричневого кольору. Стебло її довге, вкрито маленькими шипами. Листя зелене, схоже на овал з кінчиком на верхівці. А пелюстки рози м"які, заокругленної форми та червоного кольору. Вона дуже красива квітка! Я обожнюю її!