Склади і запиши опис рослини, яка квітує влітку(5-7речень)
Қазақ тiлi
Склади і запиши опис рослини, яка квітує влітку(5-7речень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квітка влітку Ця квітка має багато назв цикорій дикий, сині батоги,синявка тощо.Але українці найчастіше називають її волошка. Якщо уважніше розглянути волошку,то її пелюстки схожі на краплинки безмежного неба. Я помітила, що зірвані волошки швидко в януть. Це вони сумують за небом.Тож нехай ростуть вони на безмежних полях і нивах.
Гость:
Троянда Квітка яка цвіте улітку - це троянда. Часто можна побачити цю квітку у клумбах. Коріння в неї коротке коричневого кольору. Стебло її довге, вкрито маленькими шипами. Листя зелене, схоже на овал з кінчиком на верхівці. А пелюстки рози м"які, заокругленної форми та червоного кольору. Вона дуже красива квітка! Я обожнюю її!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Способ распространения семян: репейника, акации, шиповника. По возможности приспосиобления каждого к распространению.
Алгебра
В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндриче...
Английский язык
Алгебра
Найдите 4 числа, первые 3 из которых состовляют убывающую арефметическую прогрессию, а последние 3 геометрическую, если сумма крайних чисел равна 7...