Сравнить повесть М.Горького "детство и Л.Н. Толстого...
Литература
Сравнить повесть М.Горького "детство и Л.Н. Толстого...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее- трилогии- Мир глазами ребенка ,детское воприятие действительности ,жизни,окружения Различие: у Толстого идет гармония окружающего мира, мир любви, заботы, внимания ,а у Горького-свинцовые мерзости жизни"
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