красная лента на 7 дм длиннее чем белая а зелёная лента на 10 дм длинее чем красная.На сколько дм зелёная лента длинее чем белая
Математика
красная лента на 7 дм длиннее чем белая а зелёная лента на 10 дм длинее чем красная.На сколько дм зелёная лента длинее чем белая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как зеленая длинее красной на 10дм, а красная лента длинее белой на 7дм, то 10+7=17дм зелёная лента длинее,чем белая Ответ: на 17дм
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