красная лента на 7 дм длиннее чем белая а зелёная лента на 10 дм длинее чем красная.На сколько дм зелёная лента длинее чем белая

Математика

красная лента на 7 дм длиннее чем белая а зелёная лента на 10 дм длинее чем красная.На сколько дм зелёная лента длинее чем белая

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