Слово с гласной И после приставки? меж...здательский под...тожить пред...душный без...нтересеий от...скивать
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Слово с гласной И после приставки? меж...здательский под...тожить пред...душный без...нтересеий от...скивать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
межиздательский, в остальных пишется буква Ы
Гость:
если от слова, начинающегося с буквы И, образуется новое слово с помощью приставки, оканчивающейся на согласную, то вместо И пишем Ы, согласно произношению: например,интерес – безынтересный и идея – безыдейный))Но после приставок МЕЖ и СВЕРХ, а также после иноязычных приставок сохраняется буква И)))Значит Здесь только МежИздательский,а отстальные с Ы)))
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