написать три изомера и назвать их для вещества состава: C3H9N

Химия
написать три изомера и назвать их для вещества состава: C3H9N
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3CH2CH2NH2 (пропиламин); CH3CH(NH2)CH3 (метилэтиламин); СH3N(СH3)СH3 (триметиламин). вроде так
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