Ребро CD тетраэдра ABCD перпендиулярно к плоскости ABC. AB=BC=AC=6, BD=3. Найдите градусную меру двугранного угла CABD.
Геометрия
Ребро CD тетраэдра ABCD перпендиулярно к плоскости ABC. AB=BC=AC=6, BD=3. Найдите градусную меру двугранного угла CABD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверьте условие - боковое ребро не может равняться половине стороны основания, т.к. если провести высоту боковой грани, то боковое ребро будет гипотенузой, а полонива стороны основания - катетом.
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