Выразить из формулы: E=mv^2/2 v-?
Алгебра
Выразить из формулы: E=mv^2/2 v-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=корень из (2E/m) просто)
Гость:
E=mv^2/2 mv^2= 2E v^2=2E/m v=Корень( 2E/m)
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