Точка М является серединой гипотенузы АС прямоугольного треугольника АВС. МЕ и МО - перпендикуляры, опущенные из точки М на катеты АВ и ВС соответственно. Найдите МО, если АЕ= 5 см.

Геометрия

Точка М является серединой гипотенузы АС прямоугольного треугольника АВС. МЕ и МО - перпендикуляры, опущенные из точки М на катеты АВ и ВС соответственно. Найдите МО, если АЕ= 5 см.

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