Точка М является серединой гипотенузы АС прямоугольного треугольника АВС. МЕ и МО - перпендикуляры, опущенные из точки М на катеты АВ и ВС соответственно. Найдите МО, если АЕ= 5 см.
Геометрия
Точка М является серединой гипотенузы АС прямоугольного треугольника АВС. МЕ и МО - перпендикуляры, опущенные из точки М на катеты АВ и ВС соответственно. Найдите МО, если АЕ= 5 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
EM паралельно ВС, а М середина АС, поэтому ЕМ средняя линия; Значит ЕВ=АЕ=5; МО тоже средняя линия поэтому она равна половине АВ и равна 5 Ответ 5
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