Используя закон сохранения массы, опредилите массу сульфида железа (||), образовавшегося из 560г и 320г серы. 1) 240г; 2) 1790г, 3) 17,5г, 4) 880г.
Химия
Используя закон сохранения массы, опредилите массу сульфида железа (||), образовавшегося из 560г и 320г серы. 1) 240г; 2) 1790г, 3) 17,5г, 4) 880г.
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Гость:
Всё просто ведь! 560+320=880
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