наименьшая дробь со знаменателем 13 которая больше 1\4 но меньше 1\3

Математика
наименьшая дробь со знаменателем 13 которая больше 1\4 но меньше 1\3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть дробь равна х/13 тогда 1/4 x>3.25 x/13<1/3 => x<4 целых 1/3 => x=4 искомая дробь 4/13 
Гость:
наименьшая дробь со знаменателем 13 которая больше 1\4 но меньше 1\3 решение 1/43.25x<4.3(3) x=4 Ответ; наименьшая дробь равна 4/13      
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У человека ген полидактилии доминирует над нормальным строением кисти.Опредилите вероятность рождения шестипалых детей в семье,где оба родителя гет...
Ответить
Алгебра
sin 2x+корень из 3cos 2x=0
Ответить
Математика
  ипользуйти законы арифметических действий  0,56*9,9  0,34*0,99  12,5*6,87*0,8 0,125*2*12,3*4 
Ответить
Физика
найдите длинну волны света , энергия кванта которого равна 3.6*10 в -19 степени Дж
Ответить
Геометрия
,
Ответить