наименьшая дробь со знаменателем 13 которая больше 1\4 но меньше 1\3
Математика
наименьшая дробь со знаменателем 13 которая больше 1\4 но меньше 1\3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть дробь равна х/13 тогда 1/4
x>3.25 x/13<1/3 => x<4 целых 1/3 => x=4 искомая дробь 4/13
Гость:
наименьшая дробь со знаменателем 13 которая больше 1\4 но меньше 1\3 решение 1/4
3.25 x<4.3(3) x=4 Ответ; наименьшая дробь равна 4/13
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