У человека ген полидактилии доминирует над нормальным строением кисти.Опредилите вероятность рождения шестипалых детей в семье,где оба родителя гетерозиготны.

Биология
У человека ген полидактилии доминирует над нормальным строением кисти.Опредилите вероятность рождения шестипалых детей в семье,где оба родителя гетерозиготны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введем обозначения: А- - ген полидактилии. аа - ген, отвечающий за нормальное строение кисти. Это простейшее моногибридное скрещивание, нам сразу даны генотипы родителей, поэтому не будем тратить время на лишние разъяснения: P Aa x Aa F1 AA Aa Aa aa Как мы видим, вероятность рождения шестипалого ребенка - 75%. Ответ: вероятность рождения шестипалого ребенка - 75%.
Гость:
A-шестипалось a-нормальное строение P ♀ Aa X ♂ Aa G A a X A a F1 AA - 25% (ген полидактилии) Aa - 25%  (ген полидактилии) Aa - 25%  (ген полидактилии) aa  - 25% (норма)  25*3=75 Вероятность: 75%  
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