У человека ген полидактилии доминирует над нормальным строением кисти.Опредилите вероятность рождения шестипалых детей в семье,где оба родителя гетерозиготны.

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Введем обозначения: А- - ген полидактилии. аа - ген, отвечающий за нормальное строение кисти. Это простейшее моногибридное скрещивание, нам сразу даны генотипы родителей, поэтому не будем тратить время на лишние разъяснения: P Aa x Aa F1 AA Aa Aa aa Как мы видим, вероятность рождения шестипалого ребенка - 75%. Ответ: вероятность рождения шестипалого ребенка - 75%.